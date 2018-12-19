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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 декабря 2018 г.Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США
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Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 19 декабря 2018 года.

Информация, полученная за период, прошедший после ноябрьского заседания Федерального Комитета по открытым рынкам, указывает, что рынок труда продолжил укрепляться, и что экономическая активность повышалась значительными темпами. Рост числа рабочих мест в последние месяцы в среднем был сильным, а уровень безработицы оставался низким. Расходы домохозяйств продолжили уверенно расти, в то время как рост инвестиций предпринимателей в основной капитал замедлился после быстрых темпов повышения ранее в этом году. Измеряемые на 12-месячной основе оба индикатора инфляции - головной и без учета цен на продукты питания и энергоносители - остаются вблизи 2%. Индикаторы долгосрочных инфляционных ожиданий в целом почти не изменились.

В соответствии с установленным кругом полномочий Комитет изыскивает возможность для обеспечения максимальной занятости и ценовой стабильности. Комитет полагает, что некоторое дальнейшее постепенное повышение целевого коридора ставки по федеральным фондам будет соответствовать устойчивому расширению экономической активности, сильным условиям на рынке труда и инфляции вблизи симметричной цели Комитета 2% в среднесрочной перспективе. Комитет считает, что риски, касающиеся экономической перспективы, преимущественно сбалансированы, но он продолжит следить за глобальными экономическими и финансовыми изменениями, а также оценивать их влияние на перспективы экономики.

В свете реализованных и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 2.25 - 2.50%.

В процессе определения сроков и размера будущей корректировки целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет оценивать достигнутые и ожидаемые экономические условия, сопоставляя их со своими целями по максимальной занятости и симметричной цели по инфляции в 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, в том числе индикаторы условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Томас Баркин; Рафаэль Бостик; Майкл Боуман; Лаэл Брэйнард; Ричард Кларида; Мэри Дэли; Лоретта Местер; и Рэндал Куорлз.

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