Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 0.5 млн барр.

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 14 декабря, сократился на 0.5 млн барр. и составил 441.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.8 млн барр. и составили 230.1 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 2.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 4.2 млн барр. и составили 119.9 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.9 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 0.4 млн барр. и составили 649.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 1.1 млн барр. и составили 40.5 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.45 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.78 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 3.44 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 1.06 млн барр.