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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 декабря 2018 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 18:10

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в ноябре выросли на 1.9% (расширенное сообщение)

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в ноябре выросли на 1.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.32 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что в ноябре число проданных домов составит 5.20 млн единиц в годовом исчислении.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 7.0%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, составила 257.7 тыс. долл, повысившись на 4.2% в годовом выражении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу ноября составили 1.74 млн доступных покупателям домов по сравнению с 1.85 млн в октябре и 1.67 млн в ноябре 2017 года. В данный момент потребовалось бы 3.9 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.3 в октябре и 3.5 годом ранее.

В большинстве случаев период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в ноябре составил 42 дня в сравнении с 36 в октябре и 40 годом ранее. При этом 43% проданных домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

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