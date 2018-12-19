МВФ одобрил кредит Украине на 3.9 миллиарда доларов

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Международный валютный фонд предоставит Украине первый транш в размере 1.4 млрд долларов в рамках 14-месячной программы поддержки экономики в формате кредитования stand-by до 25 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства финансов Украины.

"Первый транш в размере 1.4 млн долларов будет переведен Украине до 25 декабря", - сказано в сообщении.

Отмечается, что решения по срокам предоставления остальных траншей будут приняты в мае и ноябре 2019 года.

Агентство напоминает, что ранее МВФ обнародовал заявление о достижении соглашения с Киевом, которое еще должен утвердить Исполнительный совет, о новой 14-месячной программе поддержки экономики Украины в формате кредитования stand-by в размере 3.9 млрд долларов.