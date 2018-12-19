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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 декабря 2018 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
вчера 10:30

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Си Ди Би Банка"
Эмитенты:   Россельхозбанк  |  Сбербанк

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО "Си Ди Би Банк" (г. Краснодар). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через АО "Россельхозбанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении "Си Ди Би Банка" ликвидационных процедур.

При этом ПАО "Сбербанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам "Си Ди Би Банка" в течение 3 месяцев.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 19 декабря 2018 года в газете "Аргументы и Факты Юг".

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