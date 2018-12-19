Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 декабря

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за III квартал;
02:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за октябрь;
02:50 мск Торговый баланс Японии за ноябрь;
10:00 мск Индекс цен производителей Германии за ноябрь;
12:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на входе за ноябрь;
12:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на выходе за ноябрь;
12:30 мск Индекс потребительских цен в Великобритании за ноябрь;
12:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за ноябрь;
12:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за ноябрь;
12:30 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
12:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за ноябрь;
14:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за декабрь;
16:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;
16:30 мск Индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;
16:30 мск Платёжный баланс США за III квартал;
17:00 мск Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;
17:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за ноябрь;
17:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за декабрь;
18:00 мск Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за ноябрь;
18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
22:00 мск Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США;
22:00 мск Решение ФРС США по процентной ставке;
22:00 мск Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;
22:30 мск Пресс-конференция председателя ФРС США.