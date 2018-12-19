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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 декабря 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 декабря

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за III квартал;

02:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за октябрь;

02:50 мск Торговый баланс Японии за ноябрь;

10:00 мск Индекс цен производителей Германии за ноябрь;

12:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на входе за ноябрь;

12:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на выходе за ноябрь;

12:30 мск Индекс потребительских цен в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

12:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за ноябрь;

14:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за декабрь;

16:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;

16:30 мск Индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;

16:30 мск Платёжный баланс США за III квартал;

17:00 мск Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за ноябрь;

17:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за декабрь;

18:00 мск Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за ноябрь;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США;

22:00 мск Решение ФРС США по процентной ставке;

22:00 мск Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

22:30 мск Пресс-конференция председателя ФРС США.

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