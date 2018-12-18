Курс доллара 66.7454   Курс евро 75.7761  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 декабря 2018 г. Число выданных разрешений на жилищное строит...
вчера 16:42

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в ноябре выросло на 5%

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в ноябре выросло на 5% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1328 тыс. в годовом выражении против 1265 тыс. в октябре (пересмотрено с 1263 тыс.).

Аналитики ожидали, что в ноябре число выданных разрешений на строительство составит 1270 тыс.

По сравнению с ноябрём 2017 года число выданных разрешений увеличилось на 0.4%.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 декабря
вчера
18:19
Директива о российском ПО увеличит госзакупки антивирусов из РФ - спецпредставитель Путина
вчера
17:38
ЦБ РФ разработал проект о размещении банками данных о курсах валют только внутри отделений
вчера
16:48
Буксиры начали снимать с мели судно "Кузьма Минин"
вчера
16:42
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в ноябре выросло на 5%
вчера
16:40
Число закладок новых домов в США в ноябре выросло на 3.2%
вчера
16:24
Банки в ноябре увеличили кредитование населения на 2,3%, компаний - снизили на 0,1% - ЦБ
вчера
16:17
Путин подписал закон о запрете делать ставки на детско-юношеские спортивные соревнования
вчера
16:08
Путин подписал закон об особенностях передачи страхового портфеля
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»