Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в ноябре выросло на 5%

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в ноябре выросло на 5% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1328 тыс. в годовом выражении против 1265 тыс. в октябре (пересмотрено с 1263 тыс.).

Аналитики ожидали, что в ноябре число выданных разрешений на строительство составит 1270 тыс.

По сравнению с ноябрём 2017 года число выданных разрешений увеличилось на 0.4%.