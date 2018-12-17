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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 декабря 2018 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 18:04

Индекс деловой активности на рынке жилья США в декабре оказался хуже прогноза

Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в декабре понизился до 56 пунктов против 60 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали декабрьский показатель на уровне 61 пункт.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

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