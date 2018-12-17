Группа Raiffeisen Bank недополучила более 10 млн евро дохода из-за санкций

Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам главы группы Raiffeisen Bank International Иоханна Штробля, компания потеряла более 10 млн евро в виде недополученного дохода из-за санкций. Об говорится в сообщении ТАСС.

"Санкции стоили нам более 10 млн евро недополученного дохода. И здесь я имею в виду не только "Райффайзенбанк" в России, но в принципе группу Raiffeisen Bank International", - сказал он.

Штробль также сообщил, что "Райффайзенбанк" не планирует уходить с Украины, несмотря на непростые условия ведения бизнеса, а также намерен расширять присутствие в России.

"Нет, мы остаемся там <...> Мы имеем хороший банк, даже в сложных условиях. Поэтому мы останемся на Украине тоже. Мы надеемся, что две страны (Россия и Украина - прим. ТАСС) найдут общий язык", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности банка покинуть Украину.