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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 декабря 2018 г.Индексы PMI еврозоны в декабре сократились
сегодня 12:05

Индексы PMI еврозоны в декабре сократились

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в декабре сократился до 51.4% против 51.8% вноябре (пересмотрено с 51.5%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 51.9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в декабре сократился до 51.4% против 53.4% месяцем ранее (пересмотрено с 53.1%). Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне предыдущего значения.

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