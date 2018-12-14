Индексы PMI еврозоны в декабре сократились

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в декабре сократился до 51.4% против 51.8% вноябре (пересмотрено с 51.5%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 51.9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в декабре сократился до 51.4% против 53.4% месяцем ранее (пересмотрено с 53.1%). Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне предыдущего значения.