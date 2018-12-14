Индексы PMI Германии в декабре сократились

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в декабре сократился до 51.5% против 51.8% в ноябре (пересмотрено с 51.6%). Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне предыдущего значения.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в декабре сократился до 52.5% против 53.3% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 53.4%.