Курс доллара 66.2550   Курс евро 75.3916  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости14 декабря 2018 г.Индексы PMI Франции в декабре сократились
сегодня 11:20

Индексы PMI Франции в декабре сократились

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в декабре сократился до 49.7% против 50.8% в ноябре (пересмотрено с 50.7%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до 50.7%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в декабре сократился до 49.6% против 55.1% месяцем ранее (пересмотрено с 55.0%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 54.8.

Другие новости

сегодня
11:46
Президент Белоруссии заявил, что не требует от Москвы низкой цены на газ
сегодня
11:33
Индексы PMI Германии в декабре сократились
сегодня
11:31
ИНТЕРВЬЮ: Город Никольск не получит в ближайшее время статус ТОСЭР — пензенский губернатор
сегодня
11:21
Минздрав РФ начал готовить законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года
сегодня
11:20
Индексы PMI Франции в декабре сократились
сегодня
11:14
МИНЗДРАВ РФ СООБЩИЛ, ЧТО НАЧАЛ ГОТОВИТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ ДО 21 ГОДА
сегодня
10:56
"ВТБ Лизинг" готов включить автомобили Aurus в свой портфель
сегодня
10:40
ИНТЕРВЬЮ: Китайская COFCO заинтересовалась возведением завода под Пензой - власти
сегодня
10:36
"Сбербанк" начинает сбор биометрических данных клиентов
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»