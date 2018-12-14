Индексы PMI Франции в декабре сократились

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в декабре сократился до 49.7% против 50.8% в ноябре (пересмотрено с 50.7%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до 50.7%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в декабре сократился до 49.6% против 55.1% месяцем ранее (пересмотрено с 55.0%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 54.8.