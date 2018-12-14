"Сбербанк" начинает сбор биометрических данных клиентов

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" завершил пилотную стадию и начинает сбор биометрических данных для Единой биометрической системы (ЕБС) Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) по проекту Банка России. Об этом сообщает пресс-служба "Сбербанка".

"Сбербанк" поддержал инициативу Центрального банка России по удаленной идентификации клиентов и запускает сбор биометрических данных для "Ключ Ростелеком" — Единой биометрической системы Единой системы идентификации и аутентификации", - говорится в сообщении банка.

В рамках данной инициативы "Сбербанк" является агентом Единой биометрической системы. До конца года доля офисов банка, принимающих биометрические данные для передачи в ЕБС ЕСИА, составит не менее 20% - присоединение офисов происходит постепенно с целью сохранения стабильности функционала.

После сдачи биометрических данных любой житель страны может пользоваться услугами банков и государственных учреждений без личного присутствия. Для этого необходимо зарегистрироваться в ЕСИА и сдать биометрические параметры — шаблоны лица и голоса — в уполномоченном банке.

ЕСИА обеспечивает доступ граждан к порталам Госуслуг и Российской общественной инициативы. Для получения учетной записи необходимо подтвердить личность с помощью паспорта и СНИЛС. Биометрия, как система распознавания по уникальным чертам (например, по лицу или голосу), является надежной формой защиты данных от мошенников, так как лицо и голос невозможно подделать. Кроме того, этот метод существенно сокращает время идентификации клиентов. Данные, которые банк передает в ЕСИА, зашифрованы, надежно защищены в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ "О персональных данных" и размещены в хранилище "Ростелекома".