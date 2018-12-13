Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 14 декабря

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за ноябрь;

02:50 мск Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за IV квартал;

02:50 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за IV квартал;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за декабрь, предварительно;

05:00 мск Объем промышленного производства в Китае за ноябрь;

05:00 мск Объём инвестиций в основные средства в Китае за ноябрь;

05:00 мск Розничные продажи в Китае за ноябрь;

05:00 мск Уровень безработицы в Китае за ноябрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, м/м, финальный отчет за октябрь;

10:00 мск Индекс оптовых цен в Германии за ноябрь;

11:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за декабрь, предварительно;

11:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за декабрь, предварительно;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за декабрь, предварительно;

11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за декабрь, предварительно;

12:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за декабрь, предварительно;

13:30 мск Решение Банка России по ключевой ставке;

16:30 мск Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

16:30 мск Розничные продажи в США за ноябрь;

17:15 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей США за ноябрь;

17:15 мск Объём промышленного производства в США за ноябрь;

17:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за октябрь;

17:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за декабрь, предварительно;

17:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за декабрь, предварительно;

18:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за октябрь.