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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 декабря 2018 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
вчера 14:22

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Си Ди Би Банка"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО "Си Ди Би Банк" (г. Краснодар). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

АО "Россельхозбанк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 18 декабря 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 17 декабря 2018 года на сайте АСВ, а также 19 декабря 2018 года в газете "Аргументы и Факты Юг".

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