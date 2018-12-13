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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 декабря 2018 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
вчера 14:21

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Златкомбанка"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО КБ "Златкомбанк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

АО "Россельхозбанк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 18 декабря 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 17 декабря 2018 года на сайте АСВ, а также 18 декабря 2018 года в газете "Московский Комсомолец".

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