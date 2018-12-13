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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 декабря 2018 г.Урсула Бернс стала главой холдинга Veon на пост...
вчера 10:46

Урсула Бернс стала главой холдинга Veon на постоянной основе

Эмитенты:   ВымпелКом

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Урсула Бернс назначена главой компании Veon на постоянной основе. Об этом сообщает ТАСС.

Урсула Бернс была назначена и.о. исполнительного директора Veon с 27 марта этого года после ухода Жан-Ива Шарлье. Председателем совета директоров компании она является с июля 2017 года.

Для справки: до прихода в Veon Бернс возглавляла Xerox Corporation (была председателем совета директоров в 2010-2017 годах и исполнительным директором компании в 2009-2016 годах). Она также входит в советы директоров Exxon Mobil, Nestle и Uber.

Напомним, что Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) владеет активами в России ("Вымпелком"), на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане и Бангладеш.

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