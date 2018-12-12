Курс доллара 66.4225   Курс евро 75.2168  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 декабря 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 декабря

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за ноябрь;

03:30 мск Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

10:00 мск Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, финал;

10:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь, финал;

11:15 мск Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за ноябрь;

11:30 мск Решение Банка Швейцарии по процентной ставке;

11:30 мск Заявление Банка Швейцарии;

12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

12:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

15:45 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за ноябрь;

15:45 мск Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск Индекс цен на дома в Канаде за октябрь;

16:30 мск Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

16:30 мск Цены на импорт в США за ноябрь;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:01 мск Заявление Банка Швейцарии.

Другие новости

вчера
21:41
Италия согласилась понизить дефицит бюджета до 2,04% - премьер
вчера
19:41
"Нафтогаз" грозит привлечь "Газпром" к ответственности за саботаж решения суда Стокгольма
вчера
19:08
Германия остается абсолютно приоритетным торговым партнером России в ЕС - замглавы МЭР РФ
вчера
18:34
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.2 млн барр.
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 декабря
вчера
18:29
Суд в Москве отменил решение о банкротстве Альберта Бакова, зятя Никиты Михалкова
вчера
17:51
ВЭБ предложил ЦБ РФ и Минфину передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка
вчера
17:22
ВЭБ ПРЕДЛОЖИЛ МИНФИНУ И БАНКУ РОССИИ ПЕРЕДАТЬ СВЯЗЬ-БАНК ПРОМСВЯЗЬБАНКУ - ГОСКОРПОРАЦИЯ
вчера
17:20
Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на существенное сокращение запасов
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»