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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 декабря 2018 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.2 млн барр.

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 7 декабря, сократился на 1.2 млн барр. и составил 442.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 2.1 млн барр. и составили 228.3 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 1.8 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 1.5 млн барр. и составили 124.1 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 1.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 649.6 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 1.1 млн барр. и составили 39.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 10.2 млн барр., запасы бензина снизились на 2.5 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.71 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.64 млн барр.

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