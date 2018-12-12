Индекс потребительских цен в США в ноябре не изменился, почасовая зарплата выросла на 0.3%

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в ноябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без изменений после его увеличения на 0.3% в октябре.

По сравнению с ноябрём 2017 года потребительская инфляция в США выросла на 2.2%, замедлив темпы повышения с 2.5% в октябре.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в ноябре вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция в США выросла на 2.2% против +2.1% октябре.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в ноябре выросла на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после снижения на 0.2% в октябре (пересмотрено с (-0.3%). В годовом выражении реальная почасовая зарплата в ноябре выросла на 0.8%.