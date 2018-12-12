Курс доллара 66.4225   Курс евро 75.2168  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 декабря 2018 г.Евгений Дитрих возглавил совет директоров "Аэро...
вчера 10:12

Евгений Дитрих возглавил совет директоров "Аэрофлота"
Эмитенты:   Аэрофлот

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров авиакомпании "Аэрофлот" избрал своим председателем министра транспорта Евгения Дитриха. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На заседании также принято решение о частичном изменении состава правления ПАО "Аэрофлот". Членом Правления назначен Андрей Чиханчин — заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по коммерции и финансам. Утвержден измененный количественный состав правления ПАО "Аэрофлот" — 10 человек.

Помимо этого, советом директоров были одобрены сделки, необходимые для организации операционной деятельности компаний группы "Аэрофлот".

Другие новости

вчера
11:35
Госдума в I чтении приняла проект об обеспечении сбалансированности бюджетов регионов
вчера
11:19
Собрание акционеров Афрэксимбанка пройдет в России в июне 2019 г
вчера
10:50
ГД закрепляет право нянь и репетиторов оказывать услуги без регистрации как ИП до 2020 г
вчера
10:27
Кабмин РФ не снимает с повестки дня вопрос снижения доли государства в экономике - Орешкин
вчера
10:12
Евгений Дитрих возглавил совет директоров "Аэрофлота"
вчера
10:09
Посол РФ в КНР отметил сбалансированный характер двусторонней торговли двух стран
вчера
09:52
МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ ДИТРИХ ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АЭРОФЛОТА - АВИАКОМПАНИЯ
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 12 декабря
вчера
09:00
ПРОГНОЗ - ЦБ РФ поднимет ставку до 7,75% в пятницу, защищаясь от рисков 2019 г
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»