Евгений Дитрих возглавил совет директоров "Аэрофлота"

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров авиакомпании "Аэрофлот" избрал своим председателем министра транспорта Евгения Дитриха. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На заседании также принято решение о частичном изменении состава правления ПАО "Аэрофлот". Членом Правления назначен Андрей Чиханчин — заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по коммерции и финансам. Утвержден измененный количественный состав правления ПАО "Аэрофлот" — 10 человек.

Помимо этого, советом директоров были одобрены сделки, необходимые для организации операционной деятельности компаний группы "Аэрофлот".