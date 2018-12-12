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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 декабря 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 12 декабря

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за декабрь;

02:50 мск Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за октябрь;

02:50 мск Индекс цен производителей Японии за ноябрь;

07:30 мск Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за октябрь;

13:00 мск Объём промышленного производства в еврозоне за октябрь;

16:30 мск Базовый индекс потребительских цен в США за ноябрь;

16:30 мск Индекс потребительских цен в США за ноябрь;

16:30 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за III квартал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:01 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

22:00 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за декабрь;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь.

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