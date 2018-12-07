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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 декабря 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 10 декабря

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за октябрь;

02:50 мск Объём банковского кредитования в Японии за ноябрь;

02:50 мск ВВП Японии за III квартал, финал;

08:00 мск Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers;

09:45 мск Уровень безработицы в Швейцарии за ноябрь;

10:00 мск Торговый баланс Германии за октябрь;

12:00 мск Объём промышленного производства в Италии за ноябрь;

12:30 мск Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за октябрь;

12:30 мск Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за декабрь;

12:30 мск Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за октябрь;

12:30 мск Объем производства в строительном секторе Великобритании за октябрь;

12:30 мск Товарный торговый баланс Великобритании за октябрь;

12:30 мск ВВП Великобритании за октябрь;

16:15 мск Число закладок новых домов в Канаде за ноябрь;

16:30 мск Число выданных разрешений на строительство в Канаде за октябрь;

18:00 мск Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за октябрь;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за ноябь;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за ноябрь;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь.

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