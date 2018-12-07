Москва, 7 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в октябре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после увеличения на 0.7% в сентябре (пересмотрено с +0.4%).

Ранее сообщалось, что в октябре объём оптовых запасов вырос на 0.7%. Аналитики ожидали сохранения показателя без пересмотра.

Объём оптовых продаж в октябре сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в сентябре (пересмотрено с +0.2%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.28 в сравнении с 1.27 в сентябре.