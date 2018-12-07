Средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре немного уменьшилась, средние зарплаты изменились разнонаправленно

Москва, 7 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре составила 34.4 часа, понизившись на 0.1 по сравнению с октябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.35 долл против 27.29 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3%.

В годовом выражении рост средней почасовой зарплаты составил 3.05% в сравнении с 3.1% в октябре.

Средняя недельная заработная плата в ноябре снизилась до 940.84 долл в сравнении с 941.51 долл месяцем ранее.