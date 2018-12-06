Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 7 декабря

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за октябрь;

02:30 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

02:45 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

03:00 мск Средняя заработная плата в Японии за октябрь;

08:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за октябрь;

10:00 мск Объём промышленного производства в Германии за октябрь;

10:45 мск Объём промышленного производства во Франции за октябрь;

10:45 мск Торговый баланс Франции за октябрь;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за декабрь;

12:00 мск Розничные продажи в Италии за ноябрь;

12:30 мск Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за III квартал;

13:00 мск ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;

16:30 мск Уровень занятости в Канаде за ноябрь;

16:30 мск Уровень безработицы в Канаде за ноябрь;

16:30 мск Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за ноябрь;

16:30 мск Уровень безработицы в США за ноябрь;

16:30 мск Средняя почасовая заработная плата в США за ноябрь;

18:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, предварительно;

18:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, предварительно;

18:00 мск Оптовые запасы в США за октябрь, финал;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:00 мск Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

23:00 мск Объём потребительского кредитования в США за октябрь;

23:00 мск Торговый баланс Китая за ноябрь;

23:00 мск Торговый баланс Китая в долларах США за ноябрь.