Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 7 декабря

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за октябрь;
02:30 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
02:45 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
03:00 мск Средняя заработная плата в Японии за октябрь;
08:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за октябрь;
10:00 мск Объём промышленного производства в Германии за октябрь;
10:45 мск Объём промышленного производства во Франции за октябрь;
10:45 мск Торговый баланс Франции за октябрь;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за декабрь;
12:00 мск Розничные продажи в Италии за ноябрь;
12:30 мск Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за III квартал;
13:00 мск ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;
16:30 мск Уровень занятости в Канаде за ноябрь;
16:30 мск Уровень безработицы в Канаде за ноябрь;
16:30 мск Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за ноябрь;
16:30 мск Уровень безработицы в США за ноябрь;
16:30 мск Средняя почасовая заработная плата в США за ноябрь;
18:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, предварительно;
18:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, предварительно;
18:00 мск Оптовые запасы в США за октябрь, финал;
18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
20:00 мск Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;
23:00 мск Объём потребительского кредитования в США за октябрь;
23:00 мск Торговый баланс Китая за ноябрь;
23:00 мск Торговый баланс Китая в долларах США за ноябрь.