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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 декабря 2018 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 19:05

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 7.3 млн барр.

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 30 ноября, сократился на 7.3 млн барр. и составил 443.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.7 млн барр. и составили 226.3 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 3.8 млн барр. и составили 125.6 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 1.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 1.0 млн барр. и составили 649.6 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 1.8 млн барр. и составили 38.3 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.36 млн барр., запасы бензина повысились на 3.61 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 4.32 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 1.44 млн барр.

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