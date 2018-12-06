ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в ноябре выросло на 179 тыс.

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в ноябре выросло на 179 тыс. с учётом сезонных колебаний в сравнении с прогнозом об увеличении на 196 тыс.

В октябре число рабочих мест в частном секторе США выросло на 225 тыс. (пересмотрено с 227 тыс.).

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в ноябре выросло на 46 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 119 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) выросло на 13 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 7 декабря.

Аналитики прогнозируют рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в ноябре на 200 тыс. после увеличения на 250 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, сохранился на отметке 3.7%.