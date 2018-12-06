Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., число объявленных корпоративных увольнений в США в ноябре выросло на 51.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 53.07 тыс. По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 29.8%.

В ноябре американские представительства японского конгломерата Toshiba объявили о планах уволить 7 тыс. сотрудников, германской фармацевтической компании Bayer - 12 тыс. сотрудников вслед за сделкой слияния с компанией Monsanto. Кроме того, американский автоконцерн General Motors в ноябре запланировал сократить 15% своей рабочей силы, что составляет 14 тыс. человек.

Всего с начала 2018 года в США было объявлено о 494.8 тыс. увольнений – на 28% больше, чем за одиннадцать месяцев прошлого года, что стало максимальным уровнем с 2015 года.