ЦБ аннулировал лицензию у "Экономикс-Банка" и "Си Ди Би банка"

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Приказами Банка России с 21.09.2018 аннулированы лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций КБ "Экономикс-Банк" (ООО) (г. Москва) и АО "Си Ди Би банк" (рег. № 3339, г. Краснодар). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Лицензии аннулированы Банком России на основании статьи 23 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и направлением в Банк России соответствующего ходатайства.

В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 21 Федерального закона "Об акционерных обществах" в кредитные организации будет назначена ликвидационная комиссия.

Банки являются участниками системы страхования вкладов. Аннулирование лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банков по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банков, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1.4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.