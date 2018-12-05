Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 6 декабря

Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за октябрь;

03:30 мск Торговый баланс Австралии за октябрь;

04:15 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

10:00 мск Объём промышленных заказов в Германии за октябрь;

13:00 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск Число объявленных корпоративных увольнений в США за ноябрь;

16:15 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за ноябрь;

16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Торговый баланс Канады за октябрь;

16:30 мск Торговый баланс США за октябрь;

16:30 мск Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за III квартал, финал;

16:30 мск Расходы на рабочую силу в США за III квартал, финал;

16:35 мск Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;

17:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за ноябрь, финал;

18:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за ноябрь;

18:00 мск Объём фабричных заказов в США за октябрь;

18:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за ноябрь;

19:00 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:15 мск Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

N/A мск Заседание ОПЕК.