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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 декабря 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 декабря

Москва, 4 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: ВВП Австралии за III квартал;

04:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за ноябрь;

11:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за ноябрь;

11:30 мск Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

11:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за ноябрь;

11:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за ноябрь, финал;

11:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за ноябрь, финал;

12:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за ноябрь;

12:30 мск Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

13:00 мск Розничные продажи в еврозоне за октябрь;

13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

18:00 мск Заявление Банка Канады;

18:00 мск Решение Банка Канады по процентной ставке;

16:30 мск Производительность труда в Канаде за III квартал;

22:00 мск Бежевая книга ФРС США.

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