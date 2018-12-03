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вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 декабря

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за ноябрь;

03:01 мск Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за ноябрь;

03:30 мск Платёжный баланс Австралии за III квартал;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;

06:30 мск Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:45 мск Отчёт по исполнению госбюджета Франции за октябрь;

11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за ноябрь;

11:15 мск Индекс потребительских цен в Швейцарии за ноябрь;

12:15 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

12:30 мск Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за ноябрь;

12:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

13:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за октябрь;

16:30 мск Производительность труда в Канаде за III квартал;

18:00 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.

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