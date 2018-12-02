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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 декабря 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 3 декабря

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за ноябрь;

03:30 мск Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за октябрь;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за ноябрь, финал;

04:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за ноябрь;

11:15 мск Розничные продажи в Швейцарии за октябрь;

11:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за ноябрь;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за ноябрь;

11:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за ноябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за ноябрь, финал;

11:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за ноябрь, финал;

12:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за ноябрь, финал;

12:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за ноябрь;

12:30 мск Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за декабрь;

17:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за ноябрь;

17:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за ноябрь, финал;

18:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США за ноябрь;

18:00 мск Расходы на строительство в США за октябрь;

18:00 мск Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за ноябрь;

N/A мск: Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за ноябрь.

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