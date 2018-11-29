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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 ноября 2018 г."Роснефть" и CNPC подписали меморандум о научно...
сегодня 10:14

"Роснефть" и CNPC подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве
Эмитенты:   Роснефть

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и председатель совета директоров CNPC Ван Илинь подписали меморандум о взаимопонимании в области научно-технического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба "Роснефти".

Документ предусматривает взаимодействие сторон в области развития научно-технического потенциала по таким ключевым направлениям, как разведка и разработка нефтегазовых месторождений, нефтепереработка и нефтехимия, а также инженерные технологии и техническое обслуживание на территории России, Китая и третьих стран.

В ходе рабочей встречи Игорь Сечин и Ван Илинь также обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимных интересов и перспектив сотрудничества между НК "Роснефть" и CNPC. Игорь Сечин и Ван Илинь высоко оценили работу Совместного координационного комитета (СКК), который был создан в 2017 году по итогам официального визита Президента России Владимира Путина в Китай.

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