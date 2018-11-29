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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 ноября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 29 ноября

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за октябрь;

03:00 мск Продажи новых домов в Австралии за октябрь;

03:00 мск Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за сентябрь;

09:45 мск ВВП Швейцарии за III квартал;

10:45 мск ВВП Франции за III квартал, предварительно;

10:45 мск Потребительские расходы во Франции за октябрь;

11:00 мск Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

11:00 мск Индекс потребительских цен в Испании за ноябрь, предварительно;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за ноябрь;

11:55 мск Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;

11:55 мск Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;

12:30 мск Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за октябрь;

12:30 мск Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за октябрь;

12:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за октябрь;

16:30 мск Личные расходы потребителей в США за октябрь;

16:30 мск Личные доходы потребителей в США за октябрь;

16:30 мск Платёжный баланс Канады за III квартал;

18:00 мск Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за октябрь;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

22:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за декабрь, предварительно.

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