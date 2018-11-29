Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 29 ноября

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Розничные продажи в Японии за октябрь;
03:00 мск Продажи новых домов в Австралии за октябрь;
03:00 мск Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за сентябрь;
09:45 мск ВВП Швейцарии за III квартал;
10:45 мск ВВП Франции за III квартал, предварительно;
10:45 мск Потребительские расходы во Франции за октябрь;
11:00 мск Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
11:00 мск Индекс потребительских цен в Испании за ноябрь, предварительно;
11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за ноябрь;
11:55 мск Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;
11:55 мск Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;
12:30 мск Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за октябрь;
12:30 мск Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за октябрь;
12:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за октябрь;
16:30 мск Личные расходы потребителей в США за октябрь;
16:30 мск Личные доходы потребителей в США за октябрь;
16:30 мск Платёжный баланс Канады за III квартал;
18:00 мск Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за октябрь;
18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
22:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за декабрь, предварительно.