Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 3.6 млн барр.

Москва, 28 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 23 ноября, вырос на 3.6 млн барр. и составил 450.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 0.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 0.8 млн барр. и составили 224.6 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 0.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 2.6 млн барр. и составили 121.8 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.9 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 2.0 млн барр. и составили 650.6 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 1.2 млн барр. и составили 36.5 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.45 млн барр., запасы бензина снизились на 2.62 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.19 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 1.3 млн барр.