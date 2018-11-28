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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 ноября 2018 г.Продажи новых домов в США в октябре сократились...
вчера 18:10

Продажи новых домов в США в октябре сократились почти на 9% (расширенное сообщение)

Москва, 28 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в октябре сократились на 8.9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 544 тыс. домов в годовом исчислении.

В сентябре продажи новых домов составили 597 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 553 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в октябре число проданных новых домов составит 583 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с октябрём 2017 года продажи новых домов снизились на 12.0%.

В целом, в прошлом месяце было продано 42 тыс. новых домов против 45 тыс. в сентябре и 47 тыс. в августе. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 15 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 10 тыс. домов) и от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 5 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 309.7 тыс. долл против 321.3 тыс. в сентябре и 323.8 тыс. в августе.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 395.0 тыс. долл против 379.0 тыс. в сентябре и 383.9 тыс. в августе.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец октября составили 336 тыс. единиц против 322 тыс. в сентябре и 317 тыс. в августе.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 7.4 месяца против 6.5 в сентябре и 6.4 в августе.

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