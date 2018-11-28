Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 28 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 23 ноября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе увеличились на 0.5 млн барр., запасы бензина расширились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.9 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.45 млн барр., запасы бензина снизились на 2.62 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.19 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 1.3 млн барр.