Выручка АФК "Система" по МСФО в III квартале выросла на 13.6%

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности в III квартале 2018 года выросла на 13.6% и составила 204.6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов. Об этом говорится в сообщении компании.

"Финансовые и операционные показатели АФК "Система" в третьем квартале росли значительно более высокими темпами, чем годом ранее. Впечатляющий рост выручки и скорректированной OIBDA – на 14% и 30% соответственно – обусловлен динамичным развитием как публичных, так и ключевых непубличных портфельных компаний. МТС, "Детский мир", Segezha Group, Агрохолдинг "СТЕПЬ" и "Медси" не только являются лидерами рынка, но и по многим параметрам опережают рыночные тренды, а также выходят в новые регионы и сегменты бизнеса", - отметил Андрей Дубовсков, президент АФК "Система".

Скорректированная чистая прибыль в доле АФК по итогам III квартала сократилась на 69.4% и составила 1.6 млрд рублей. Без учета влияния применения новых стандартов прибыль корпорации сократилась на 72.7%, до 1.4 млрд рублей. При этом выручка АФК в III квартале без учета влияния новых стандартов МСФО составила 204.1 млрд рублей. Скорректированная OIBDA в отчетном периоде увеличилась на 29.7% - до 73.6 млрд рублей (без учета влияния новых стандартов - 62.9 млрд рублей).

"Повышение акционерной стоимости остается нашим безусловным долгосрочным приоритетом. Мы убеждены, что оптимальной стратегией для достижения этой цели является фокус на развитии наших ключевых портфельных компаний и сокращение долговой нагрузки. В этой связи корпорация приняла решение не выплачивать промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2018 года, а использовать денежные средства для сокращения долга. При этом мы понимаем важность дивидендной доходности для акционеров и рассмотрим вопрос о дивидендных выплатах за год по результатам полного 2018 года, - также отметил Дубровсков.