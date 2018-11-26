Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 27 ноября

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за октябрь;

02:50 мск Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за октябрь;

08:00 мск Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;

14:00 мск Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за ноябрь;

16:30 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

17:00 мск Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за сентябрь;

17:00 мск Индекс цен на дома в США за сентябрь;

18:00 мск Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за ноябрь;

23:30 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

23:00 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Резервным банком Новой Зеландии.