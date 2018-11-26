"Связь-банк" присоединил "Глобэксбанк"

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ПАО АКБ "Связь-банк" завершил процесс реорганизации в форме присоединения АО "Глобэксбанк" и стал его правопреемником по всем правам и обязанностям. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Филиалы "Глобэксбанка" вошли в сеть "Связь-банка" и продолжают работать по тем же адресам.

Теперь "Связь-бБанк" обслуживает клиентов в 64 городах России. Сеть пополнилась пятью филиалами - Центральным, Невским, Сибирским, Донским и Поволжским. Общее количество точек продаж увеличилось почти на 30% до 127.

Единая унифицированная продуктовая линейка банка включила в себя лучшие предложения по услугам двух банков. Клиенты "Глобэксбанка" продолжат обслуживаться по действующим договорам на прежних условиях.

"Объединенный банк предоставляет конкурентные услуги и сервисы за счет синергии, в том числе интеграции бизнеса банков и региональной сети. Благодаря объединению для нас и наших клиентов открываются новые возможности", – отметил президент-председатель правления "Связь-банка" Денис Ноздрачев.

Решение о реорганизации было принято 23 апреля 2018 года Наблюдательным советом "Внешэкономбанка", главного акционера "Связь-Банка" и "Глобэксбанка".