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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 ноября 2018 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 09:46

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Москва"

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО РАКБ "Москва" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через ПАО "Почта банк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении ПАО РАКБ "Москва" ликвидационных процедур.

При этом ПАО "Почта банк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам ПАО РАКБ "Москва" в течение не менее 1 года.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 26 ноября 2018 года в газете "Московский комсомолец".

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