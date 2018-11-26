АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "УМ-Банка"

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации "УМ-Банк" ООО (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через АО "Россельхозбанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении "УМ-Банк" ООО ликвидационных процедур.

При этом АО "Россельхозбанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам "УМ-Банк" ООО в течение не менее 1 года.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 26 ноября 2018 года в "Российской газете".