Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 23 ноября

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за ноябрь, предварительно;
10:00 мск ВВП Германии за III квартал, финал;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за ноябрь, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за ноябрь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за ноябрь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за ноябрь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за ноябрь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь, предварительно;
12:00 мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;
16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за октябрь;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за октябрь;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за сентябрь;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за сентябрь;
17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за ноябрь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за ноябрь, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за ноябрь, предварительно.