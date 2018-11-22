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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 ноября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 23 ноября

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за ноябрь, предварительно;

10:00 мск ВВП Германии за III квартал, финал;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за ноябрь, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за ноябрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за ноябрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за ноябрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за ноябрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь, предварительно;

12:00 мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за сентябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за сентябрь;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за ноябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за ноябрь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за ноябрь, предварительно.

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