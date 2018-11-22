Россияне cмогут узнать кредитные истории на портале "Госуслуги"

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России разработал и ввел в действие новую услугу для граждан и других субъектов кредитных историй. Теперь они могут через Единый портал государственных и муниципальных услуг получить информацию из Центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй (БКИ), в котором хранится их кредитная история. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Данная услуга доступна на сайте госуслуг в разделе "Налоги и финансы" в подразделе "Сведения о бюро кредитных историй". Чтобы сформировать и отправить запрос от физического лица, нужны данные паспорта и СНИЛС. После этого Банк России пришлет в личный кабинет информацию о БКИ, в которых хранится кредитная история: название, адрес, номер телефона. Для получения сведений по предыдущим (недействительным) паспортам рекомендуется пользоваться другими способами получения сведений из Центрального каталога кредитных историй, с которыми можно ознакомиться на сайте Банка России в разделе "Кредитные истории".

Получить саму кредитную историю можно по паспорту в офисах БКИ и банков или онлайн через их сайты. Один раз в год это можно сделать бесплатно.

Кроме того, с 31.01.2019 вступят в силу изменения в Федеральный закон "О кредитных историях", которые позволят субъекту кредитной истории не более двух раз в год бесплатно и любое количество раз за плату направлять запрос о получении кредитного отчета через кредитную организацию, заключившую договор об оказании информационных услуг с БКИ, в котором (которых) хранится его кредитная история, в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью.