Кабмин снизил квоты на временное проживание иностранцев в РФ на 2019 год

Москва, 19 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России на 2019 год,. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

"На 2019 год устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 83480 разрешений на временное проживание в России – на 6880 разрешений меньше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.

Размер квоты на 2019 год установлен на основании поступивших предложений органов исполнительной власти субъектов Федерации, подготовленных с учётом миграционной ситуации и экономического положения в каждом регионе.

Уменьшение квоты по сравнению с 2018 годом обусловлено продолжением реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, участникам которой не требуется получение квоты. Так, за восемь месяцев 2018 года приняты решения о выдаче участникам этой госпрограммы совместно с членами их семей 42 343 разрешений на временное проживание вне квоты.

Принятое решение направлено на повышение эффективности регулирования миграционных процессов и обеспечение единого применения норм законодательства по формированию и установлению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в целом по России и по каждому региону.