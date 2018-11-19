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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 ноября 2018 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
вчера 09:45

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Агросоюз"
Эмитенты:   АГроСоюз  |  Сбербанк

Москва, 19 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации ООО КБ "Агросоюз" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через ПАО "Сбербанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении ООО КБ "Агросоюз" ликвидационных процедур.

При этом ПАО "Сбербанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам ООО КБ "Агросоюз" в течение не менее 1 года.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 19 ноября 2018 года в "Российской газете".

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