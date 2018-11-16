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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 ноября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 19 ноября

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за III квартал;

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за III квартал;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за октябрь;

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за ноябрь;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за сентябрь;

12:00 мск: Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за ноябрь;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.

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