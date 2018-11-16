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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 ноября 2018 г.Объём промышленного производства в США в октябр...
вчера 17:20

Объём промышленного производства в США в октябре вырос на 0.1%

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в октябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.2% в сентябре (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объём промышленного производства в США вырос на 4.1%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в октябре составил 78.4% против 78.5% месяцем ранее (пересмотрено с 78.1%).

В среднем, за 1972-2017 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с октябрём 2017 года коэффициент использования производственных мощностей вырос на 1.9 п.п.

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